Προβάδισμα στους τελικούς πήραν οι Ουόριορς κόντρα στους Καβς μετά τη νίκη στο Game 1.

To NBA παρουσίασε ένα video με σπουδαίες στιγμές του τελικού σε slow motion.

Απολαύστε το

Our special slo-mo look at Game 1 of the 2018 #NBAFinals set to “Gloves Are Comin’ Off” by @7kingZmusic featuring @ThePhantomsRawk! pic.twitter.com/IPuSGkDXLw

— NBA (@NBA) 2 Ιουνίου 2018