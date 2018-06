''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Δεν το έχει και πολύ στο σουτ ο Κλάρκσον ή καλύτερα δεν ξέρει καν πως να πιάνει την μπάλα.

Αυτό έδειξε στην προθέρμανση του Game 1 και σίγουρα το video που θα δείτε παρακάτω θα θέλει να το ξεχάσει.

Γίγαντα Κλάρκσον

Jordan Clarkson looks ready for the Finals

pic.twitter.com/ljpiNTTjaj

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 31 Μαΐου 2018