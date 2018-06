Γκόρντον: «Αν έπαιζε Ελλάδα o Σμιθ, δεν θα πληρωνόταν ούτε το 2067» (pics)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Άρη και του Αμαρουσίου, Τζαμόν Γκόρντον βρήκε τρόπο να βάλει στην ίδια κουβέντα την Ελλάδα με το μοιραίο λάθος του Σμιθ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του Game 1 των τελικών.

«Αν ο Τζέι Αρ αγωνιζόταν στην Ελλάδα δεν θα πληρωνόταν μέχρι το 2067. Όλοι έχετε ρεπό! Τζέι Αρ εσύ θα προπονηθείς με την εφηβική ομάδα!».

Δείτε τι ανέβασε

If JR played n Greece he might not get payed til 2067 lol

Everybody got the day off!!! JR you got to workout with the junior team!!!

— Jamon Gordon (@LilReb22) 1 Ιουνίου 2018