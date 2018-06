Τα ρεκόρ του... εξωγήινου ΛεΜπρόν στο Game 1! (pics)

Επικός ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Game 1, αλλά ήττα για τους Καβς.

Ο Βασιλιάς έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία των τελικών με 50+ πόντους, κατέχει πλέον πέμπτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των τελικών με τους 51 πόντους, ενώ έκανε και ρεκόρ καριέρας!

Επιπλέον έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που συνεισφέρει με 70 πόντους (σκοράρισμα ή ασίστ) και η ομάδα του χάνει. Tέλος έγινε ο πρώτος που σκοράρει 50+ πόντους σε τελικούς μετά τον Τζόρνταν το 1993

LeBron James is the only player in NBA history to score or assist on 70 Pts in a Finals game and lose. He's done it on 2 occasions - both against the Warriors (also 2015).

Jerry West (twice) and Walt Frazier are the only other players to score or assist on 70 Pts in the Finals.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Ιουνίου 2018