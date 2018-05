Οι μεγάλοι τελικού του ΝΒΑ ξεκινάνε με τους Καβαλίερς να φτάνουν στην Orcale Arena και τον ΛεΜπρον να κλέβει την παράσταση με την είσοδό του στο γήπεδο!

Στην άφίξη όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του και ο «βασιλιάς» εμφανίστηκε με κουστούμι και κοντό παντελονάκι, ενώ φορούσε και μακριές κάλτσες!

We have arrived for Game 1.#NBAFinals || #WhateverItTakes pic.twitter.com/celzjZh5Dl

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 31 Μαΐου 2018