Ουόριορς vs Καβς: To TOP-10 της... τριλογίας! (vid)

Μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κλίμα των τελικών (στις 04:00 το Game 1).

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα ΤΟP-10 στο οποίο υπάρχουν φάσεις από τις συναντήσεις των Ουόριορς με τους Καβς στους τελικούς των 3 προηγούμενων σεζόν.

Στην τρίτη θέση ο Ντουράντ και το clutch shot στο περσινό Game 3, δεύτερος ο Ίρβινγκ για το τρίποντο που χάρισε το πρωτάθλημα στους Καβς το 2016, ενώ στην κορυφή το περίφημο μπλοκ του ΛεΜπρόν πάνω στον Ιγκουοντάλα στο 7ο ματς των τελικών του 2016!

— NBA (@NBA) 31 Μαΐου 2018