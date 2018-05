Φοβερό αυτό που έχει συμβεί φέτος στους Καβς.

Ο Τάιρον Λου έχει επιλέξει να ξεκινήσει τα φετινά ματς της ομάδας του με 30 διαφορετικές βασικές πεντάδες.

Σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε το κύμα αποχωρήσεων (Ουέιντ, Φράι, Ρόουζ, Σάμπερτ, Κράουντερ, Τόμας), ενώ ήρθαν στους «ιππότες» οι Χιλ, Νανς, Κλάρκσον και Χουντ.

The @cavs used 30 different starting lineups during the regular season.

Who would you start in the #NBAFinals? pic.twitter.com/y11saxqJK1

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 31 Μαΐου 2018