Παίζει ο Λοβ στο Game 1 με Ουόριορς! (pic)

Σημαντικη επιστροφή για τους Καβαλίερς.

Ο Κέβιν Λοβ που είχε μπει σε concussion protocol και έχασε το 7ο ματς με τους Σέλτικς, θα παίξει κανονικά στον πρώτο τελικό κόντρα στους Ουόριορς (04:00).

Έτσι ο Ταιρόν Λου θα έχει στην διάθεση του τον πιο ποιοτικό παίκτη που διαθέτει μέσα στη ρακέτα, περιμένει από αυτόν πόντους έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

STATUS UPDATE: @kevinlove has completed the NBA’s Concussion Return to Play Program and will be available to play tonight in #NBAFinals Game 1.https://t.co/Mi7Xicsh8k

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 31 Μαΐου 2018