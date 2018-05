Με Εμπίντ και ΝτεΡόζαν το 3ο NBA Africa Game! (pic)

Στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής θα διεξαχθεί το τρίτο NBA Africa Game στις 4 Αυγούστου στην Sun Arena.

Για άλλη μια σεζόν η Team Africa θα κοντραριστεί με την Team World.

Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Team Africa: Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Al-Farouq Aminu (Portland Trail Blazers), Bismack Biyombo (Orlando Magic), Cheick Diallo (New Orleans Pelicans), Evan Fournier (Magic), Serge Ibaka (Toronto Raptors), Timothe Luwawu-Cabarrot (76ers), and Pascal Siakam (Raptors).

Team World DeMar DeRozan (Raptors), Harrison Barnes (Dallas Mavericks), Danilo Gallinari (LA Clippers), Rudy Gay (San Antonio Spurs), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), and Hassan Whiteside (Miami Heat).

BREAKING NEWS: @Raptors' @DeMar_DeRozan and @sixers' @JoelEmbiid headline #NBAAFRICAGAME 2018 to be hosted at Sun Arena at Time Square in Pretoria, South Africa on 4 August! https://t.co/OR8NrdcES6 pic.twitter.com/vNAbVeKwaO

— NBA Africa (@NBA_Africa) 31 Μαΐου 2018