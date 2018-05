Έτσι οι Κάρι-Ιγκουοντάλα «σκότωσαν» τους Καβς το 2015! (vid)

Για 4η σερί σεζόν οι Ουόριορς θα κοντραριστούν με τους Καβς στους κλασικούς τελικούς του ΝΒΑ όπως εξελίσσονται.

Η λίγκα θυμήθηκε την πρώτη τους μάχη το 2015 και ξεχώρισαν το Game 6, τότε που οι Κάρι και Ιγκουοντάλα έβαζαν από 25 πόντους και οδηγούσαν την ομάδα τους στον τίτλο.

Θυμηθείτε την... παράσταση τους

Steph (25 PTS) and Iggy (25 PTS) had themselves a Game 6 as the @warriors sealed their first against the Cavs in 2015!

Don't miss the Game 6 re-air on NBA TV coming up at 12pm/ET! #NBAFinals pic.twitter.com/7tfchotwIk

— NBA TV (@NBATV) 31 Μαΐου 2018