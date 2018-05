Μια σχέση... αγάπης έχει αναπτύξει με τους τελικούς του ΝΒΑ ο Στεφ Κάρι.

Ο «ταχυδακτυλουργος» των Ουόριορς θα αγωνιστεί για 4η σερί φορά σε τελικούς και έτσι το ΝΒΑ έφτιαξε ένα video με τις κορυφαίες στιγμές του.

Απολαύστε τον φοβερό σουτέρ των πρωταθλητών στα καλύτερα του!

Ahead of tonight's action... we showcase the BEST of @StephenCurry30 in the #NBAFinals!

— NBA (@NBA) 31 Μαΐου 2018