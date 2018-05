Καβς: Ίδιοι αντίπαλοι στα playoffs για 2η σερί σεζόν! (pic)

Διαβολική σύμπτωση στην πορεία των Καβαλίερς στα φετινά playoffs.

Η ομάδα του Κλίβελαντ αντιμετώπισε και θα αντιμετωπίσει τις ίδιες ακριβώς ομάδες όπως και πέρυσι.

Τους Πέισερς στον πρώτο γύρο, τους Ράπτορς στους ημιτελικούς Ανατολής, τους Σέλτικς στους τελικούς Ανατολής και τους Ουόριορς στους τελικούς!

Τελευταία ομάδα που έκανε κάτι τέτοιο ήταν οι Νικς τη σεζόν 1972-73!

The Cavaliers have faced the Pacers, Raptors, Celtics and Warriors, in that order, for the 2nd straight postseason.

According to @EliasSports, the last teams to play the same teams in the same order in consecutive postseasons were the 1972-73 Knicks, back when there were 3 rds

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαΐου 2018