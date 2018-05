Οι στοιχηματικές εταιρείες λένε... ΛεΜπρόν στους Σίξερς!

Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αρχίσει να... ξεσαλώνουν και να δίνουν ήδη τις αποδόσεις όσον αφορά την ομάδα που θα αγωνιστεί ο ΛεΜπρόν.

Οι ενδείξεις του λένε... έξοδο και δίνουν πρώτο φαβορί τους Φιλαντέλφια Σίξερς!

Βέβαια στην εξίσωση μπαίνουν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ως δεύτερο φαβορί και ακολουθούν Ρόκετς, Λέικερς, Χιτ, Ουόριορς και Κλίπερς!

Updated odds on what team LeBron will be on next season (@betonline_ag):

76ers +150

Cavaliers +175

Rockets +250

Lakers +550

Heat +1600

Warriors +1600

Clippers +2500 pic.twitter.com/M0Z5BlpIHB

— OddsShark (@OddsShark) 29 Μαΐου 2018