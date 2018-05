Ο ΛιΆντζελο προπονήθηκε με τους Λέικερς (pic & vid)

Ο 19χρονος Μπολ θέλει να πείσει τους Λέικερς πως αξίζει μια θέση στο ρόστερ των Καλιφορνέζων πλάι στον αδελφό του, Λόνζο που φέτος μέτρησε 10.2 πόντους, 7.2 ασίστ, 6.9 ριμπάουντ και συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ.

Έτσι θα ολοκληρωθεί, εν μέρει, το... όνειρο του πατέρα τους, ΛαΒάρ να δει όλα τα παιδιά του στους Λέικερς. Ο ΛιΆντζελο, λοιπόν, προπονήθηκε με τους Καλιφορνέζους ενώ θα ακολουθήσει το workout με τους Ουόριορς στις 10/6.

They let us in to see some of the end of LiAngelo Ball’s workout. pic.twitter.com/IephDpyHtk

— Tania Ganguli (@taniaganguli) 29 Μαΐου 2018