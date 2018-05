Ο σεβασμός του Κερ για το Χιούστον και η... απόδραση των Ουόριορς! (vid)

Οι Ουόριορς σε μια τεράστια «μάχη» με τους Ρόκετς κατάφεραν και πήραν ακόμα μια πρόκριση σε Τελικούς και ο Στιβ Κερ έδωσε τροφή» με τα σχόλια του. Αρχικά αποθέωσε με τις δηλώσεις του την προσπάθεια των Ρόκετς, μίλησε για τους απόντες, ενώ σχολίασε και το πως επέστρεψε στο παρκέ η ομάδα του μετά το ημίχρονο.

«Tο Χιούστον έχει κάνει μια απίθανη σεζόν και απίθανη σειρά. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τον οργανισμό και αυτά που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Βγήκαν έξω, στόχευσαν εμάς και ήταν ανταγωνιστικοί , έπαιξαν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έβγαλαν σκληράδα και είμαστε τυχεροί που 'δραπετεύσουμε' .

Λυπάμαι που ο Κρις Πολ δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια, όπως και για τους δικούς μας παίκτες. Νιώθεις άσχημα όταν οι παίκτες αγωνίζονται μια ζωή, προπονούνται και σχεδιάζουν αυτή την στιγμή και είναι κρίμα να μην μπορούν να είναι μέρος. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μας, για τον τρόπο που έμειναν ενωμένοι, όταν είχαν αυτή την εμφάνιση στο πρώτο μισό του αγώνα. Αλλά το δεύτερο μέρος, δεν ξέρω τι στο καλό έγινε, αλλά παλέψαμε».

Steve Kerr all class. Congratulates Rockets, feels for Chris Paul & says #Warriors we’re lucky to escape pic.twitter.com/SEWDVDwToA

— 95.7 The Game (@957thegame) 29 Μαΐου 2018