Η... ενθουσιώδης παρουσίαση των Ουόριορς από τους Ρόκετς (vid)

Ο εκφωνητής των Ρόκετς φαίνεται πως δεν ήταν σε... mood να παρουσιάσει την αποστολή των «πολεμιστών», πριν την έναρξη του Game 7.

Κάτι η... ατονία στη φωνή του, κάτι η «απαξίωση» και το στιγμιότυπο έγινε viral!

Όλα τα λεφτά, πάντως, η αντίδραση στο όνομα του Στιβ Κερ!

The way the Rockets PA announcer announced the Warriors starters was hilarious, especially Steve Kerr pic.twitter.com/wbD26ON8hU

Ο Ματ Τόμας, πάντως, ζήτησε συγγνώμη μέσω twitter για τον τόνο της φωνής του λίγο αργότερα.

I will not be messing around with these lineups. Catch them on @NBAonTNT. I apologize in advance for the utter distain in my voice for the Warriors.

— Matt Thomas (@SportsMT) 29 Μαΐου 2018