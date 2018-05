Δεν σταματά να παίζει μπάσκετ ο Τζόελ Εμπίντ.

Ο Καμερουνέζος βρέθηκε σε ανοιχτό γηπεδάκι και ... γλέντησε κόσμο με τις κινήσεις του.

Αρχικά πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, την ξαναπήρε κι έκανε κάρφωμα-ανεμόμυλο.

Δείτε τον

.@JoelEmbiid really bounced it off the dude’s face

(via @RobDauster)pic.twitter.com/oZrJ8CvC1s

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Μαΐου 2018