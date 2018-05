To 8-0 των Ουόριορς και το 104-27 των γηπεδούχων! (pic)

Ρόκετς και Ουόριορς κοντράρονται στο Toyota Center, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς του ΝΒΑ.

Από την μία οι Ουόριορς έχουν 8-0 σε Game 7 των τελικών Δύσης από το 1984 και μετά, ενώ όσον αφορά τους Ρόκετς πιστεύουν στον παράγοντα έδρα.

Κι αυτό γιατί ο γηπεδούχος έχει περάσει στον τελικό σε 79% των περιπτώσεων σε Game 7!

One can make a strong statistical argument for BOTH teams tonight.

Reigning NBA champions -- like the Warriors -- are 8-and-0 in Game 7 of the Conference Finals since seeding began in 1984.

As for the Rockets ... HOME teams have won 79 percent of the Game 7s in NBA history. pic.twitter.com/wVKXWEStTk

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαΐου 2018