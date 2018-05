Ο Μπολ θα προπονηθεί με τους Ουόριορς (pic)

Η περιπέτεια της οικογένειας Μπολ στη Λιθουανία ολοκληρώθηκε και πλέον ο ΛιΆντζελο Μπολ θα συμμετάσχει σε διάφορα workouts στην προσπάθειά του να πείσει μια ομάδα του ΝΒΑ ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ. Έτσι, λοιπόν, θα προπονηθεί αρχικώς με τους Λέικερς και στη συνέχεια με τους Ουόριορς, όπως αναφέρει ο Shams Charania του Yahoo.

Sources: LiAngelo Ball, who will work out for the Lakers on Tuesday, has a workout scheduled with the Golden State Warriors on June 10.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Μαΐου 2018