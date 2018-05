Χωρίς Ιγκουαντάλα στο Game 7 οι Ουόριορς (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα μάθουν απόψε τον αντίπαλό τους στους τελικούς του ΝΒΑ αφού οι Ρόκετς υποδέχονται τους Ουόριορς στο Game 7, εκεί όπου ο Στιβ Κερ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αντρέ Ιγκουαντάλα.

Ο κόουτς των Ουόριορς εξήγησε στο shootaround των πρωταθλητών πως ο παίκτης του εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό πόδι και παραμένει εκτός δράσης.

Steve Kerr says at shootaround that @andre (lower left leg contusion) is out for Game 7 tonight vs. Houston.

— David Aldridge (@daldridgetnt) 28 Μαΐου 2018