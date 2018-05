Το κάρφωμα του Τέιτουμ που... αγρίεψε τους Καβαλίερς! (pic)

Συγκεκριμένα το κάρφωμα του Τέιτουμ έγινε με 6:04 να απομένουν για το τέλος του αγώνα και με το σκορ στο 72-71 υπέρ των Σέλτικς.

Τα πάντα έμοιαζαν ιδανικά για την ομάδα της Βοστόνης, ωστόσο η συνέχεια έμελλε να ήταν τελείως διαφορετική.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το συγκεκριμένο κάρφωμα άλλαξε άρδην την εικόνα του αγώνα και έβαλε τους Καβαλίερς σε θέση... οδηγού.

Έκτοτε το σκορ ήταν 16-7 για τους Καβς οι οποίοι είχαν 4/8 σουτ (50%) έναντι 2/13 (15%) των Σέλτικς, όπως επίσης 7/9 βολές έναντι 2/4.

Jayson Tatum dunked on LeBron and then hit a 3 on the next possession to put the Celtics up 72-71 with 6:04 left.



After that point, it was all Cavs, and LeBron had the last laugh. pic.twitter.com/5obwoFFith

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαΐου 2018