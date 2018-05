To... λάθος των Σέλτικς με τον Χόρφορντ! (pic)

Η Second Spectrum έδωσε ένα στατιστικό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον όσον αφορά την επίθεση των Σέλτικς.

Συγκεκριμένα, ο Αλ Χόρφορντ πήρε έξι φορές τη μπάλα στο «ζωγραφιστό» και σε αυτές τις έξι φορές μέτρησε 4/4 σουτ και 2 κερδισμένα φάουλ.

Άραγε αν είχε πάρει περισσότερες μπάλες, θα είχε «τελειώσει» και περισσότερες φάσεις;

Should the Celtics have gotten the ball to Al Horford more in the paint? According to Second Spectrum, he had 6 total paint touches. On those, he shot 4-4 from the field and drew 2 fouls.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαΐου 2018