O Λεμπρόν «έπιασε» τον Ντάνκαν και... κυνηγάει Φίσερ, Χόρι, Τζαμπάρ! (pic)

Συγκεκριμένα η σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς ήταν η 35η στην καριέρα του «βασιλιά», όσες ακριβώς είχε και ο Τιμ Ντάνκαν όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Πλέον ο ΛεΜπρόν κυνηγάει στην 3η θέση τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (37 σειρές) ενώ στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ρόμπερτ Χόρι (39 σειρές) και Ντέρεκ Φίσερ (40 σειρές).

This series was the 35th series win of LeBron's playoff career, tied with Tim Duncan for 4th-most all-time. The only players with more are Derek Fisher (40), Robert Horry (39) and Kareem Abdul-Jabbar (37). (h/t @EliasSports)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαΐου 2018