Συγκινητικός Γκριν: «Είχα χάσει τα πάντα και τώρα είμαι στους τελικούς» (vid)

Ο 31χρονος φόργουορντ των Καβαλίερς είχε πρόβλημα στην καρδιά του (ανεύρυσμα σε αορτή) και είχε υποβληθεί σε επέμβαση!

Τότε κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά αν θα ξαναπαίξει μπάσκετ ωστόσο εκείνος επέστρεψε και επέστρεψε στο παρκέ πολύ... δυνατός.

«Τότε δεν είχα την έννοια των τελικών. Η έννοια μου είχε να κάνει με την υγεία μου και να γίνω καλά. Όχι να επιστρέψω στο παρκέ. Βέβαια όταν επέστρεψα φυσικά και ήθελα να πάρω μέρος στους τελικούς, να είμαι ανταγωνιστικός και να κατακτήσω το πρωτάθλημα» δήλωσε αερικά ο Τζεφ Γκριν και συνέχισε:

«Πάλεψα, δούλευα καλά όλο αυτό το διάστημα ώστε να είμαι έτοιμος. Σχεδόν τα είχα χάσει όλα. Τίποτα δεν σου χαρίζεται και τίποτα δεν πρέπει να το θεωρείς δεδομένο...»

