Τα φοβερά σκίτσα για την κυριαρχία του ΛεΜπρόν στους τελικούς της Ανατολής! (vids)

Το Bleacher Report έφτιαξε δύο σκίτσα τα οποία αποτυπώνουν στο έπακρον την εικόνα των επτά αναμετρήσεων.

Όχι μόνο λόγω των 33,3 πόντων που είχε ο ΛεΜπρόν στη σειρά, αλλά για τη συνολική του παρουσία στο παρκέ.

Ήταν «βασιλιάς» όνομα και πράγμα! Συμφωνείτε με την παρακάτω απεικόνιση;

LeBron ate all series vs. the Celtics with 33.6 PPG pic.twitter.com/UDttCHyuQq

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Μαΐου 2018