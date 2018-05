Αρχικά ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα στα αποδυτήρια των Καβαλίερς για την έναρξη των πανηγυρισμών και φυσικά όλοι οι συμπαίκτες του τον ακολούθησαν!

Μόλις ηρέμησε κάπως, είπε ότι είναι... πάρα πολύ κουρασμένος, ενώ εξήγησε επίσης: «Τα πάντα είναι μέρος του σχεδίου...»

Και το σχέδιο πάει... μια χαρά για την ομάδα του.

“It’s all part of the plan..” #WhateverItTakes #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Yp0vKNf0Dv

— NBA (@NBA) 28 Μαΐου 2018