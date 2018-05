H κίνηση αλληλεγγύης των Ρόκετς! (vid)

Κοντά στην ομάδα του έστω και από μακριά βρέθηκαν οι φίλοι των Ρόκετς στο Game 6 κόντρα στους Ουόριορς.

Στο Toyota Center βρέθηκαν 10.000 φίλοι των Σίξερς, βλέποντας το ματς σε γιγαντοοθόνες και συγκεντρώθηκαν 100.000 δολάρια για αυτό το πάρτι.

Το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξε η ομάδα του Χιούστον , αφού όλα τα έσοδα της βραδιάς θα πάνε στο ίδρυμα που φτιάχθηκε στη μνήμη των θυμάτων στο Σάντα Φε του Τέξας.

Στο Σάντα Φε ένας έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε 10 άτομα σε σχολείο!

Really nice crowd here at @ToyotaCenter for the #Rockets Game 6 Watch Party @HoustonRockets pic.twitter.com/7q5T8Fjrqj

— SportsTalk 790 (@SportsTalk790) 27 Μαΐου 2018