Έτοιμος για καριέρα στο τραγούδι ο Ολαντίπο! (vid)

Τα κάνει όλα και συμφέρει ο Βίκτορ Ολαντίπο.

Μετά την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στην οποία έπαιξε και σε All Star Game, ο ηγέτης των Πέισερς, θέλησε να δείξει τις ικανότητες του στο τραγούδι.

Το φαβορί για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη επισκέφθηκε το «Concord Neighborhood Center» για το Indy 500 και τραγούδησε στους μικρούς φίλους του.

He can jump He can drive He can shoot

He can sing @VicOladipo | @Pacers | #Indy500 pic.twitter.com/1OrER2Bl58

— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 26 Μαΐου 2018