Eίναι ακόμα ζωντανοί οι Ουόριορς σε κάτι που βοήθησε και ο Στεφ Κάρι.

Ο γκαρντ των Ουόριορς μέτρησε 29 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, κάνοντας τον Στιβ Κερ να τρίβει τα χέρια του στο Game 6 με τους Ρόκετς.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του!

Steph wanted to go back to Houston, pouring in 29 PTS, 6 AST, 5 REB, 3 BLK in a big Game 6 to force Game 7!#NBAPlayoffs | #DubNation pic.twitter.com/vGxhOGzvFg

— NBA (@NBA) 27 Μαΐου 2018