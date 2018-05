Eξαιρετικά δύσκολη η συμμετοχή του Πολ στο Game 7! (pic)

Δύσκολα τα πράγματα για τους Ρόκετς.

Ο Κρις Πολ έχασε το Game 6 των τελικών Δύσης λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι και έτσι οι Ουόριορς κατάφεραν να φτάσουν στο 3-3.

Πλέον όλοι έχουν πέσει πάνω για να προλάβει το Game 7 που θα κρίνει την πρόκριση

Όμως σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αγωνιστεί στο ματς, αλλά κάνει ότι μπορεί για να προλάβει και να βοηθήσει του Ρόκετς στο ματς της ζωής του.

Ο CP3 ψάχνει την πρώτη του συμμετοχή σε τελικούς ΝΒΑ και θα ήταν κρίμα να μην αγωνιστεί στο Game 7 των τελικών Δύσης.

On the chances of a Chris Paul comeback with right hamstring injury for Game 7, source tells ESPN: "Less likely than likely, but working every angle to try."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Μαΐου 2018