Η ιστορική στατιστική βραδιά του Γκριν! (vid)

Eίχε πει πως οι Ουόριορς θα νικήσουν στο Game 6 και έκανε ότι μπορούσε για να το κάνει πράξη.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν απολαυστικός κόντρα στους Ρόκετς, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 4+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 9+ ασίστ, 5+ μπλοκ και 4+ κλεψίματα!

Άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Ντρέιμοντ!

Draymond did a bit of everything to help force Game 7, becoming the first player in #NBAPlayoffs history to record 4+ points, 10+ rebounds, 9+ assists, 4+ steals, and 5+ blocks!#NBAPlayoffs | #DubNation pic.twitter.com/YB5BxGHLvB

— NBA (@NBA) 27 Μαΐου 2018