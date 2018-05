Το στατιστικό που... φωνάζει για πρόκριση των Ουόριορς! (pic)

Δεν πάνε σπίτι ακόμα οι Ουόριορς. Η παρέα στου Στεφ Κάρι ισοφάρισε σε 3-3 και πλέον θα παίξει το καθοριστικό Game 7 στο Χιούστον.

Πάνως αν κοιτάξει ένα ιδιαίτερο στατιστικό μπορεί να αισιοδοξεί.

Από το 1984 μέχρι σήμερα, όλοι οι πρωταθλητές χρειάστηκε να παίξουν Game 7 σε τελικούς περιφέρειας την επόμενη σεζόν, κατάφεραν να προκριθούν.

Οι «πολεμιστές» μπορούν να χαμογελούν.

The Warriors have been here before, defending champions facing Game 7 in the conference finals.

In fact, so have 7 other teams since 1984... And Game 7 went very well for all of them. pic.twitter.com/QHtXlx86s6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 Μαΐου 2018