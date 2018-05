Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Μακ Κάου στο Game 6! (pic)

Στο τέλος του περασμένου Μαρτίου, ο Μακ Κάου είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μέση αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή του.

Ο Σαμς Τσαράνια έγραψε ότι θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Game 6 των τελικών της Δύσης κόντρα στους Ρόκετς ύστερα από απουσία δύο (περίπου) μηνών.

The Golden State Warriors are planning to activate Pat McCaw for Game 6 tonight against Houston, league sources tell Yahoo. McCaw is expected to be in uniform for first time since scary injury on March 31.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 26 Μαΐου 2018