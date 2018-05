Νοκ άουτ ο Κέβιν Λοβ από το Game 7! (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζο Βάρντον από την ιστοσελίδα cleveland.com, ο φόργουορντ των Καβαλίερς δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο πιο κρίσιμο ματς της σειράς λόγω διάσεισης!

Φυσικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την ομάδα του Κλίβελαντ, αφού ο Λοβ ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένος έχοντας κατά μέσο όρο στα playoffs με 13,9 πόντους και 10 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Here’s the story: Love is out for Game 7 with a concussion, per a Cavs official https://t.co/JYhFBCPU5P

— Joe Vardon (@joevardon) 26 Μαΐου 2018