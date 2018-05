Όπως φαίνεται, άλλωστε, και από την κεντρική φωτογραφία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρνει περισσότερο σε... Μπαράκ Ομπάμα, παρά στον πραγματικό του εαυτό!

Το «Hoopshype» παρουσίασε τις πιο αποτυχημένες μινιατούρες διάσημων παικτών του ΝΒΑ.

Δείτε και μόνοι σας

The worst bobblehead fiascos in the NBA pic.twitter.com/XScSYdYG2K

— HoopsHype (@hoopshype) 26 Μαΐου 2018