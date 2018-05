Κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας σε... elimination games ο ΛεΜπρόν! (pic)

Άλλη μια απόδειξη πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μιλάει στα δύσκολα.

Ο Βασιλιάς σκόραρε 46 στο Game 6 με τους Σέλτικς και απέτρεψε τον αποκλεισμό για τους Καβς.

Ο «LBJ» είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των playoffs στα elimination games, δηλαδή σε παιχνίδια που αν τα χάσεις, μένεις εκτός συνέχειας.

Στους 34.1 πόντους ανά ματς είναι ο ΛεΜπρόν, δεύτερος ο Μάικλ Τζόρνταν και τρίτος ο Κάιρι Ίρβινγκ.

