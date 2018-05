«Κέφια» είχε ο Τέρι Ροζίερ κόντρα στους Καβς, αλλά οι Σέλτικς έχασαν μέσα στο Κλίβελαντ.

Ο γκαρντ της Βοστώνης μέτρησε 28 πόντους και 8 ασίστ, όμως αυτή η εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να κερδίσει τον ΛεΜπρόν.

Δείτε τα καλύτερα του

Terry Rozier put up 28 PTS, 8 AST in Game 6 for the @celtics#NBAPlayoffs | #CUsRise pic.twitter.com/YlquZ1btzm

— NBA (@NBA) 26 Μαΐου 2018