ΛεΜπρόν: Triple double ή «40άρα» στα 7 τελευταία ματς που... κινδύνεψε! (pic)

Ξέρει να αντιδρά με τον καλύτερο τρόπο όταν κινδυνεύει με αποκλεισμό από την postseason o ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς μέτρησε 46 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ στο Game 6 και οδήγησε τη σειρά σε 7ο ματς.

Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι πως ο ηγέτης του Κλίβελαντ έχει κάνει triple double ή έχει βάλει «40άρα» στα 7 τελευταία ματς που έχει κινδυνεύσει να μείνει εκτός συνέχειας από την postseason.

LeBron James either has a triple-double or a 40-point game in each of his last 7 elimination games

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Μαΐου 2018