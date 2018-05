Ισοφάρισε τις «40άρες» του Τζόρνταν ο ΛεΜπρόν! (pic)

Στους 46 σταμάτησε ο εκπληκτικός ΛεΜπρόν και έτσι έφτασε τις 7 «40άρες» στα φετινά playoffs.

Έτσι έπιασε τον Μάικλ Τζόρνταν (1989)στην δεύτερη θέση των παικτών με τις περισσότερες «40άρες» μέσα σε μια postseason.

Πλέον βάζει πλώρη για την κορυφή, εκεί όπου είναι ο Τζέρι Ουέστ με 8 από το 1965!

LeBron James records his 7th 40-point game this postseason, tied for the 2nd-most in a single postseason with Michael Jordan, who did it in 1989.

Only Jerry West has more, with 8 in 1965

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Μαΐου 2018