H... διαφορά των Ουόριορς στους τελικούς της Δύσης! (pic)

Σύμφωνα με την «Second Spectrum» η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει και να υπογραμμίσει.

Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ματς τη σεζόν, οι Ουόριορς έχουν 58 λιγότερες πάσες, 16 περισσότερα παιχνίδια «απομόνωσης» ενώ επιτρέπουν στους αντιπάλους τους 14 περισσότερες ασίστ!!

Όσο να 'ναι (και αυτό) λέει κάτι...

The Warriors are averaging 58 fewer passes and 16 more isolation plays in the Conference Finals than they averaged all season prior to this series, according to @SecondSpectrum pic.twitter.com/MfOXy2tMQ2

