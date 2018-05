Η έγκυος σύζυγος του Κάρι κατηγορεί φίλο των Ρόκετς ότι την έσπρωξε στην κοιλιά! (pics & vid)

Η γυναίκα του Κάρι είναι 8 μηνών έγκυος, ωστόσο ακολουθεί ακόμα τον Στεφ στα γήπεδα.

Κατά την αποχώρησή της από το «Toyota Center», η Αγίσα είχε ένα μικρό επεισόδιο με φίλαθλο των Ρόκετς, τον οποίο κατηγορεί ότι την έσπρωξε στην κοιλιά.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο στο twitter, όπου φαίνεται ο εν λόγω κύριος να την ακολουθεί και να την προκαλεί λεκτικά, κρατώντας ένα τσιγάρο.

HAHAHAHAHA @ayeshacurry HEY SAVE THAT SALT FOR YOUR SHITTY COOKING SHOW!! LMAO MAD AF #ROCKETS pic.twitter.com/l7IHuguUXo — Houston Corey (@HoustonCorey713) 25 Μαΐου 2018

Η ίδια στη συνέχεια ξέσπασε στο twitter (τα έχει διαγράψει πλέον) , λέγοντας: «Το γεγονός ότι έχετε το θράσος να δημοσιεύετε αυτό το βίντεο, μετά το σπρώξιμο στην 8 μηνών κοιλιά μου, λέγοντας "η ήττα δεν είναι σαν ένα χτύπημα στο έντερο;". Και συνέχιζε να με ακολουθεί με την κάμερα... Αλλά "αυτή είναι η Αμερική, σωστά;"».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νόμιζα πως ήταν κάτι τυχαίο αρχικά, επειδή υπήρχε πολύς κόσμος, αλλά μετά έκανε αυτό το σχόλιο για το έντερο και συνέχισε να με ακολουθεί... Έπρεπε να τον χτυπήσω στο πρόσωπο, αντί να τού σώσω τη ζωή με το να του πάρω το τσιγάρο από το στόμα, που το κουνούσε στο πρόσωπό μου».

I don’t have time for this anymore today y’all. It is what it is. I know people see what they see and believe what they choose to believe. I’m done defending myself against weird grown creeps for the day. Praying people like this get help and peace of mind. https://t.co/G581YU3LKW — Ayesha Curry (@ayeshacurry) 25 Μαΐου 2018

Ο φερόμενος ως κάτοχος του βίντεο πάντως απάντησε σε σχόλιο που τού την... είπαν: «Δεν είναι δικό μου το βίντεο. Ο συγγραφέας "τιτίβισε" όλη την ιστορία. Πώς μπήκε μέσα στο πρόσωπό της; Δείτε καλά. Έμεινε ακίνητος όλη την ώρα. Εκείνη του επιτέθηκε, ρίχνοντας το τσιγάρο στο πρόσωπό του. Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να την ενοχλήσει για το μπάσκετ. Είσαι ηλίθιος».