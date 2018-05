Το ρεκόρ του 10-0 και το ιδιαίτερο στατιστικό των Σέλτικς που θυμίζει... 2008! (pic)

Συγκεκριμένα η ομάδα της Βοστόνης ισοφάρισε το καλύτερο σερί στην postseason με τις 10 συνεχόμενες νίκες της!

Οι Σέλτικς έχουν 10-0 στα φετινά playoffs στο «TD Garden», επίδοση που ισοδυναμεί με την ισοφάριση της καλύτερης στην ιστορία του ΝΒΑ!

Αντίθετα, εκτός Βοστόνης πάνε από το κακό στο χειρότερο με ρεκόρ μία νίκης σε επτά ματς!

Αν και εφόσον περάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ με 2 ή λιγότερες νίκες εκτός έδρας, θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα το έχει καταφέρει.

Η πρώτη; Οι Σέλτικς του 2008 που κατέκτησαν το πρωτάθλημα!

The Celtics have tied an NBA record with 10 straight home wins in a postseason but are just 1-6 on the road.



If Boston wins tonight's Game 6 (8:30 ET on ESPN), it would be the first team to enter the NBA Finals with 2 or fewer road wins that postseason since...the 2008 Celtics. pic.twitter.com/PmPl0zmlsx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Μαΐου 2018