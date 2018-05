Σύμφωνα με τον γκαρντ του Σαν Αντόνιο ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει στο μυαλό του την παραμονή στους Σπερς!

«Τα πάντα είναι ακόμα στον αέρα αν και νομίζω ότι θέλει να μείνει στο Σαν Αντόνιο. Είναι κάτι που μου είπε ωστόσο θα δούμε τι θα γίνει» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Γκριν στην εκπομπή «Get Up» βάζοντας... φωτιά στο ΝΒΑ!

