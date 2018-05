Ουόριορς: Δύο σερί... postseason ήττες για πρώτη φορά μετά το 2016! (pic)

Δύσκολα τα πράγματα για τους Ουόριορς!

Οι πρωταθλητές ηττήθηκαν για 2η σερί φορά στα playoffs από τους Ρόκετς, κάτι που είχε να συμβεί σε ματς της postseason από τους τελικούς με το Κλίβελαντ το 2016.

Τότε οι Καβς πήραν το 5ο και το 6ο ματς, ενώ στη συνέχεια σκότωσαν τους Ουόριορς στο Game 7, παίρνοντας το πρωτάθλημα,

This is the first time since Games 5, 6 and 7 of 2016 NBA Finals that the Warriors lost consecutive playoff games. #SCFacts pic.twitter.com/BWX9BHhUls

