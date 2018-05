Δεν... γυρίζει η μπάλα, δεν θυμίζουν Ουόριορς! (pic)

Μπορεί οι Ουόριορς να φημίζονται για την κυκλοφορία μπάλα και τις εξαιρετικές πάσες τους που μεταρέπονται σε ασίστ, αλλά κόντρα στους Ρόκετς έχουν βγει έξω από τα... νερά τους.

Στους τελικούς Δύσης μετρούν 276 πάσες ανά ματς, 78 λιγότερες από αυτές που έδιναν στον προηγούμενο γύρο με τους Πέλικανς.

Η μπαλίτσα δεν γυρίζει όπως στους προηγούμενους γύρους και στη regular season και οι πρωταθλητές βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο μετά το 3-2!

The Warriors are not moving the ball as much in the Conference Finals.

They are averaging 78 fewer passes per game than last round and 59 fewer than the regular season per @SecondSpectrum. pic.twitter.com/NbSSMx3KhI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Μαΐου 2018