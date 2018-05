«Έκλαψε» όλο το ΝΒΑ με τον χορό του Πολ στον Κάρι! (pics)

Το κορυφαίο στιγμιότυπο του Game 5 μας χάρισε ο Κρις Πολ, ο οποίος σκόραρε ένα δύσκολο τρίποντο μπροστά στον Στεφ Κάρι και μετά κυνήγησε τον παίκτη των Ουόριορς για να κουνήσει τους ώμους του χαρακτηριστικά, όπως κάνει δηλαδή και ο παίκτης των πρωταθλητών.

Αυτή η κίνηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τους ΝΒΑers που ξεσάλωσαν στο twitter!

Κρόφορντ, Μίτσελ, Μπλέντσο και άλλοι, το απόλαυσαν!

I'm in tears hahahahahahahahahhahahahahahah. Cp just shimmy'd back lololol... this isn't the end of that story.

— Jamal Crawford (@JCrossover) 25 Μαΐου 2018