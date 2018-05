Βούτσεβιτς: «Ω Θεέ μου! Με έκανε follow ο Χεζόνια»! (pic)

Ο Μαυροβούνιος σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο Twitter. Όταν, λοιπόν, διαπίστωσε ότι τον έκανε follow ο συμπαίκτης του, Μάριο Χεζόνια, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του και πέρασε το τρολάρισμα σε άλλο επίπεδο! «Ω Θεέ μου!!! Είμαι ένας από τους 10 ανθρώπους που ακολουθεί ο Μάριο Χεζόνια!!!! Οι φίλοι μου θα πιστεύουν πλέον ότι είμαι τόσο cool».

OMG!!!!! I’M ONE OF TEN PEOPLE THAT @mariohezonja FOLLOWS!!!! My friends will think that I’m so cool now pic.twitter.com/Xvx8h2R8Ts

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) 23 Μαΐου 2018