ΛεΜπρόν: Διαβάζει... Κοέλιο για να χαλαρώσει ενόψει Σέλτικς! (vid)

Βιβλιοφάγος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» προετοιμάζεται για τα ματς των τελικών Ανατολής με τους Σέλτικς, διαβάζοντας... Πάουλο Κοέλιο και το βιβλίο «Αλχημιστής» με σκοπό να αποβάλλει το άγχος και να ηρεμήσει πριν το τζάμπολ

«Είναι ένα βιβλίο που θα έπρεπε να σημαίνει κάτι για όλους. Αν έχεις έναν στόχο ή ένα όνειρο, πρέπει να δουλέψεις γι'αυτό. Πρέπει να μοχθήσεις. Το ταξίδι είναι δύσκολο και η ζωή είναι σκληρή. Όσο περισσότερο το διαβάσω, βρίσκω περισσότερα σημεία που αφορούν και την ζωή μου», ήταν τα λόγια του ηγέτη του Κλίβελαντ.

@KingJames doing some reading before #Cavaliers shootaround this morning #WBZ #Celtics pic.twitter.com/CLVNjp0AJB

— Joe Giza (@JoeGiza) 23 Μαΐου 2018