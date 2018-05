ΛεΜπρόν: «Μοναξιά» μου όλα, «μοναξιά» μου τίποτα! (pic)

Δεν έχει καμία βοήθεια από τους συμπαίκτες του στα περισσότερα παιχνίδια των playoffs ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, κάτι που φάνηκε και στο Game 5 με τους Σέλτικς.

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ είχε 26 πόντοι, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σούταρε με 11/22. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως τον ίδιο αριθμό εύστοχων σουτ είχαν μαζί οι Τόμπσον, Χιλ, Σμιθ, Κόρβερ, Νανς, Κλάρσκον και Γκριν.

Η... μοναξιά του ΛεΜπρόν σε όλο της το μεγαλείο.

LeBron James made 11 field goals in the Cavs GM5 loss.

Thompson, Hill, Smith, Nance, Korver, Clarkson and Green combined for 11 field goals.

Love had 6 and was the only other starter to make a 1st half field goal.

— Ballislife.com (@Ballislife) 24 Μαΐου 2018