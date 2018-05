Σέλτικς: Οι 10 σερί εντός έδρας νίκες που δείχνουν πρωτάθλημα! (pic)

«Ασταμάτητοι» είναι οι Σέλτικς μέσα στην έδρα τους, αφού μετρούν 11 σερί νίκες στα φετινά φετινά playoffs.

Ένα ιδιαίτερο στατιστικό έβγαλε στη δημοσιότητα λογαριασμός του ESPN Stats στο twitter, το οποίο λέει πως ομάδα που έχει κάνει 10 σερί νίκες στην postseason, έχει πάρει το πρωτάθλημα στη συνέχεια σε 5 από τις 6 περιπτώσεις.

Λέτε να συνεχιστεί η παράδοση με τους Σέλτικς φέτος;

The Celtics are one of 7 teams to win 10 consecutive home games in a single postseason.

5 of those 6 previous teams went on win the NBA Title pic.twitter.com/jl49HQmNJA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Μαΐου 2018